Federico Cherubini, AD del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in videa della sfida contro il Napoli, cruciale per la corsa salvezza degli emiliani tanto quanto per quella Scudetto della squadra di Antonio Conte: “Siamo concentrati sul nostro obiettivo, ovviamente conosciamo anche quello dei nostri avversari. Ma è qualche mese che facciamo questa corsa per raggiungere l’obiettivo, siamo molto focalizzati. Affrontiamo la squadra più forte del campionato, questo dicono classifica e punti, mi auguro sia una bella partita e soprattutto che la comunità di Parma capisca l’importanza e lo sforzo che questa società ha fatto per arrivare in questa categoria, che ci auguriamo tutti insieme si riesca a mantenere”.

Cherubini prosegue con un auspicio: "Ci sarà una grande cornice di pubblico, pensiamo che arriveremo al tutto esaurito. Mi auguro che sia l’occasione per vedere una bellissima partita in uno stadio che ha un fascino particolare e che credo meriti un rispetto particolare sia da parte dei tifosi parmigiani, ma anche come ci aspettiamo da parte di tutti gli sportivi che arriveranno da altre parti di Italia”.