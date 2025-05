Giornata di allenamento pre-Inter per la Lazio di Marco Baroni reduce dal pareggio in extremis contro la Juventus sottoscritto dall'ex nerazzurro Matias Vecino. Sessione di lavoro alla quale non hanno partecipato il lungodegente Patric, e Luca Pellegrini, assente certo nel match contro i campioni d'Italia per la squalifica rimediata col giallo preso (era diffidato) nello scorso turno di Serie A.

A parte, invece, ha lavorato il portoghese Nuno Tavares, terzino sul quale sono puntati gli occhi dei biancocelesti che sperano di poterlo riavere per il match di Milano, dove potrebbe rivelarsi un'arma per fermare i nerazzurri e per conquistare la Champions League. Il classe 2000 di proprietà dell'Arsenal, tornato ad allenarsi da una settimana, va gestito con parsimonia e attenzione per evitare ulteriori infortuni. Anche oggi ha svolto lavoro differenziato, attività in solitaria che sta effettuando dopo il primo test col gruppo dello scorso mercoledì.