La giornata di lunedì sarà quella decisiva per quanto riguarda la calendarizzazione dell'ultima giornata di campionato, probabilmente decisiva per l'assegnazione dello scudetto.

Tutto passa dalla prossima giornata, quando Inter e Napoli distanti un punto in classifica se la vedranno rispettivamente con Lazio a San Siro e Parma al Tardini. Tricolore a Conte solo se vince e conteporaneamente Inzaghi finisce ko. Dovesse essere ancora in bilico lo scudetto, la Lega sarebbe costretta a programmare anche l'eventuale spareggio, tenendo presente che poi i nerazzurri hanno la finale di Champions il 31.

E allora ecco che diventa d'attualità il tema di anticipare le gare della 38esima giornata che coinvolgono proprio Inter e Napoli: la data opzionata è quella di giovedì 22, in modo da mantenere libero lo slot di domenica 25 per l'eventuale 'bella'. "Lo spareggio si dovrebbe giocare a San Siro, ma per ragioni di ordine pubblico sarebbe stato allertato l’Olimpico - spiega il Corsport -. Se il Cagliari all’ultima (da Conte) non fosse salvo, andrebbe al 22 anche il “blocco salvezza”. Il Napoli non vuole l’anticipo, l’Inter ovviamente sì. È già polemica".