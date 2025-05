Jonathan David sembra essere vicino a decidere dove giocherà la prossima stagione (RILEGGI QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Fonti vicine all'ormai ex giocatore del Lille hanno riferito all'emittente canadese TSN che il venticinquenne prenderà una decisione nelle prossime due o tre settimane. Sempre a TSN, l'agente Nick Mavromaras conferma di aver recentemente incontrato il Napoli per parlare del forte attaccante inseguito anche dall'Inter. L'apparente imminente decisione di David avrà un impatto immediato sulla sua estate e su quella del Canada che dovrà partecipare alla Gold Cup.

Se le tempistiche annunciate da David rimarranno valide e il giocatore deciderà di andare in una squadra che non parteciperà al Mondiale per Club, come ad esempio Arsenal, Barcellona o Liverpool, le probabilità che giochi nella principale competizione CONCACAF per Nazionali aumenteranno. Ma se la sua decisione dovesse trascinarsi, o qualora dovesse scegliere di andare in un club che partecipa alla kermesse negli USA, allora le probabilità di convocazione da parte del CT Jesse Marsch inevitabilmente scenderanno.