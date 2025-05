In vista della finestra di mercato extra di inizio giugno, aggiunta dalla FIFA in ottica Mondiale per Club, la dirigenza dell'Inter sta giocando d'anticipo per regalare a Simone Inzaghi una rosa ancor più competitiva per il torneo ormai alle porte: dopo aver preso Petar Sucic, il club nerazzurro sta provando a chiudere con l'OM l'affare Luis Henrique e magari ad aggiungere anche un terzo tassello.

In generale, la dirigenza è al lavoro per completare almeno 4-5 rinforzi di livello in estate, compresi un nuovo difensore centrale e un nuovo attaccante (piace Bonny). Restano da capire, infine, le mosse in uscita: Davide Frattesi, per esempio, è uno dei profili più richiesti, con Atletico Madrid, Napoli, Roma e Juventus che ci stanno facendo un pensierino. Lo riporta Sky Sport.

