Intervistato dall'emittente turca TRT Spor, l'ex difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci ha elogiato l'Inter per quanto fatto vedere in stagione soprattutto in Europa: "L'Inter ha fatto un grande percorso in Europa, ha giocatori esperti per affrontare al meglio il tipo di partite che la Champions propone. A Monaco vediamo che succede ma per il calcio italiano è un orgoglio portare un'altra squadra italiana in nale",

Parole importanti anche per Hakan Calhanoglu: "Secondo me è cresciuto tantissimo, ha preso per mano la squadra", sostiene Bonucci che in carriera ha vestito anche la maglia del Fenerbahçe.

