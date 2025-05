Adriano non dimentica, e non potrebbe essere altrimenti. L'ex Imperatore ha mandato tramite il proprio profilo Instagram un messaggio per il suo ex presidente Massimo Moratti che ieri ha compiuto 80 anni, sottolineando l'enorme affetto che ancora lo lega all'ex numero uno dell'Inter: "Ieri ha fatto 80 anni. Ti voglio tantissimo bene. Moratti sempre nel mio cuore! Tanti auguri".