L'Inter per le tenere ancora vive le speranze scudetto, la Lazio per continuare la caccia ad un posto in Champions League. Per il match di domenica sera i bookmakers vedono i nerazzurri favoriti: l'1 è visto a 1,60 su Planetwin365, mentre pareggio e successo biancoceleste sono proposti rispettivamente a 4,10 e 5. L'Over si gioca invece a 1,72 su Bet365, mentre l'Under è in lavagna a 2,10.

Capitolo marcatori. La nuova chance dall'inizio spinge gli analisti a dare fiducia a Taremi: un centro dell'attaccante iraniano è offerto a 2,75 su Sisal, mentre quello di Thuram paga 2,50. La rete di Calhanoglu vale 5 volte la posta, quella dell'ex De Vrij addirittura 12. In casa Lazio il favorito è Castellanos che è a quota 4, mentre Dia e Pedro si giocano entrambi a 4,50.