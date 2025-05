Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli torna a battere il tasto della Serie A all'estero. Nel corso dell'intervista rilasciata all'ADNKronos, il numero uno di Via Rosellini ribadisce la sua visione: "Portare la serie A all’estero è tra gli obiettivi che ci siamo posti, ma non dipende solo da noi, quanto dalle autorizzazioni che dovremmo avere e dalla volontà delle squadre di andare a giocare all'estero".

Ricordiamo che Simonelli ha ventilato l'ipotesi per Inter e Milan nel periodo in cui San Siro sarà chiuso per i lavori in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano e Cortina: "Come Lega noi ci proviamo. Se poi le società coinvolte avranno piacere, ma soprattutto se le autorità preposte ci daranno l'autorizzazione, è un bel progetto che serve per far conoscere il calcio italiano sempre di più all'estero. Cosa che per la nostra immagine, come abbiamo avuto modo di vedere anche oggi, è molto importante”.