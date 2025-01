Milan-Parma di domenica alle 12.30 potrebbe non vedere tra i titolari dei rossoneri Fofana. Il francese è infatti diffidato e secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico Sergio Conceiçao starebbe valutando la possibilità di preservarlo in modo da non rischiare una squalifica in vista della partita del 2 febbraio contro l'Inter in campionato.