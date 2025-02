Guillaume Jahier sbarca in Italia, precisamente al Genoa dove raggiunge Patrick Vieira per aggregarsi al suo staff tecnico. Il francese arriva al Grifone come nuovo preparatore atletico e dopo l'hype creata dallo stesso 36enne, Jahier si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un post sui suoi canali social. "L’inizio di una nuova avventura. Grazie per la fiducia a Patrick Vieira. Felice di incontrare gli amici Hachim Ali Mbae (match analyst di Vieira, ndr) e Kristian Wilson (vice di Vieira, ndr) e tutta la squadra del Genoa. Pronti per la battaglia". Un battaglia che comincerà già domani, data del primo allenamento settimanale pre-San Siro, dove i rossoblu affronteranno i campioni d'Italia dell'Inter sabato prossimo.