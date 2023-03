Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, prossima avversaria dell'Inter immediatamente al rientro dalla sosta per le Nazionali è intervenuto a FirenzeViola avvisando i suoi in vista della sfida contro la squadra di Inzaghi: "Abbiamo fatto una buona striscia di risultati, ora dobbiamo recuperare visto che non giochiamo. Entriamo nel vivo della stagione: dobbiamo prepararci per l’ultimo periodo. In Italia le prime 4 sono tutte forti le squadre, non sarà facile. Ora entriamo nel vivo di tutte le competizioni e dobbiamo farci trovare pronti".