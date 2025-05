Dopo averlo prelevato in prestito dall'Inter lo scorso 7 febbraio, il San Gallo ha deciso di esercitare l'opzione d'acquisto per Enoch Owusu, attaccante classe 2005, offrendogli un contratto di due anni.

"Enoch è un giocatore offensivo giovane e talentuoso, che può essere schierato in più ruoli - ha commentato il ds degli svizzeri Roger Stilz -. Ci ha fatto una buona impressione negli ultimi mesi, dimostrando il suo potenziale negli allenamenti con la squadra senior e dimostrando le sue abilità nelle partite dell'Under 21. Siamo lieti che si unirà ai professionisti a partire dalla pre-stagione estiva".