Lo Spezia vince 2-0 in casa del Catanzaro e ipoteca la finale playoff di Serie B. Dopo il terzo posto conquistato in campionato, la squadra ligure è entrata in scena direttamente in semifinale, sfidando la vincente del playoff tra Catanzaro e Cesena.

Protagonista della serata ancora una volta Francesco Pio Esposito, autore del gol del raddoppio: l'attaccante di proprietà dell'Inter ha imitato il fratello Salvatore, segnando un bellissimo gol direttamente da punizione. Di Di Serio il primo gol segnato dagli ospiti.