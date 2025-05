Per il prossimo ciclo di competizioni tra Nazionali, legato a UEFA EURO 2028, saranno distribuiti 240 milioni di euro in conformità con il Memorandum d'Intesa tra UEFA ed ECA. Questo è quanto stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA riunitosi quest'oggi a Bilbao. Inoltre, 7 milioni di euro rimangono disponibili per la distribuzione dal precedente ciclo di benefit per i club. A seguito di una proposta dell'Associazione dei Club Europei, è stato concordato di trasferire 3 milioni di euro del rimanente ciclo 2020/24 al Club Benefit Programme di UEFA Women's EURO 2025, aumentandone l'importo da 6 a 9 milioni di euro.

Il meccanismo di distribuzione proposto per l'importo risultante di 244 milioni di euro rimane invariato rispetto al ciclo 2020/24 e sarà suddiviso in due quote. La prima quota di 104 milioni di euro coprirà le due edizioni della UEFA Nations League 2024/25 e 2026/27 e le Qualificazioni Europee 2026-28, mentre la seconda quota di 140 milioni di euro è riservata ai club che cederanno giocatori per UEFA EURO 2028.