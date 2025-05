È ufficialmente iniziata la fase finale dell’Europeo Under 17, con la partita inaugurale tra i padroni di casa dell’Albania e il Portogallo, vicecampione in carica. Nessuna sorpresa nel match d’apertura: i lusitani si sono imposti con un netto 4-0.

Grande attesa anche per la Nazionale Italiana Under 17, campione in carica dopo lo storico trionfo ottenuto meno di un anno fa a Cipro. Gli azzurrini hanno debuttato con una vittoria importante contro la Slovacchia, imponendosi 2-1 grazie alle reti di Antonio Arena (Pescara) e Samuele Inacio, figlio dell’ex Napoli Pià e oggi stella del settore giovanile del Borussia Dortmund.

Un ottimo inizio per la squadra azzurra, determinata a difendere il titolo continentale e confermare la crescita del vivaio italiano a livello internazionale. Titolare tra le fila dell'Italia il difensore nerazzurro Leonardo Noah Bovio.