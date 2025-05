Media day oggi per il Paris Saint-Germain in vista della finale di Champions del 31 maggio. Prima delle dichiarazioni dei protagonisti sul fronte transalpino, allenamento mattutino per la squadra di Luis Enrique che di fatto ha già deciso la formazione che affronterà l'Inter: in porta ovviamente Gigio Donnarumma, difesa composta dall'ex Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. A centrocampo ci saranno invece Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz.



Unico dubbio in attacco: al fianco di Kvicha Kvaratkshelia e Ousmané Dembélé si giocano una maglia Désiré Doué e Bradley Barcola, una staffetta ormai consueta per il tecnico spagnolo che sceglie in base al momento di forma e alle caratteristiche dell'avversario.