Giornata decisiva in Serie A tra venerdì e domenica: ci saranno gli ultimi verdetti a ogni livello, dallo scudetto alla salvezza passando per la zona Europa.

Il Corriere dello Sport anticipa le scelte di Rocchi per quanto riguarda le designazioni arbitrali della 38esima giornata di campionato. "Come avevamo anticipato ieri, la partita-scudetto del Maradona dovrebbe andare (andrà) a Federico La Penna, forse il nome a sorpresa, ma solo per chi non se ne intende. A Como, invece, l’altro crocevia verso il titolo, ci dovrebbe essere (ci sarà) Massa. Entrambi sono nomi di garanzia, entrambi sono stati preparati, anche nelle designazioni delle ultime giornate, per arrivare a questo punto".

Doveri, reduce da Parma-Napoli, sarà scelto per Empoli-Verona di domenica, delicatissima sfida salvezza. Lazio-Lecce, invece, dovrebbe essere un affare per Fabbri, anche lui tenuto lontano dai riflettori domenica scorsa (era VAR a Monza-Empoli) e che quest’anno ha dato ampie garanzie. Toccherà invece a Colombo fischiare in Venezia-Juventus, match tra salvezza e Champions.