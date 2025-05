C'è anche Tajon Buchanan tra i 23 giocatori convocati da Jesse Marsch, ct della Nazionale canadese, per il torneo Canadian Shield di Toronto che prevede le gare con Ucraina e Costa d'Avorio (sabato 7 giugno e martedì 10 giugno). Sarà l'occasione per il laterale dell'Inter, reduce dal primo gol segnato con la maglia del Villarreal segnato nella vittoria contro il Barcellona, di scaldare i motori in vista della Concacaf Gold Cup.

