Pedro Miguel Carreiro Resendes, comunemente noto come Pauleta, ex calciatore tra le altre del PSG e oggi direttore generale della nazionale portoghese Under 21 era presente a seguito della sua ex squadra in occasione del Media Day dedicato alla squadra di Luis Enrique, impegnata sabato 31 maggio contro l'Inter per la finale di Champions League.

Sulle due finali da vincere:

"Sono due partite così importanti per il club. La Champions League è un trofeo che il club aspetta da tempo, molto difficile da vincere. Spero che vinceranno in questa seconda opportunità che stiamo avendo. Sarà molto difficile contro l'Inter, ma abbiamo molta fiducia. È una vera squadra che gioca e vive bene insieme. Oggi, vedi che il club è più importante. Mi dà molta fiducia. La chiave è il gruppo, che ha fatto una stagione molto bella. Hanno fatto un grande campionato con una qualità di gioco enorme."

Su Dembele:

"Fa una grande stagione con una qualità enorme. Può vincere una partita da solo e ha segnato molti gol quest'anno. Come ex marcatore, quando vedo la sua qualità in testa, dico che può continuare e migliorare il suo numero di gol in questa stagione".