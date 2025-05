Trecento agenti di Polizia, limitazioni per i biglietti e pattuglie a vigilare su eventuali punti di criticità. Questo l'imponente dispositivo di sicurezza predisposto dal Questore di Como Marco Calì in vista della partita di venerdì, quando al Sinigaglia arriverà l'Inter, i cui tifosi non vantano storicamente buoni rapporti con quelli lariani. Parlando a La Provincia di Como, Calì spiega come questa sfida sia "catalogata tra le tre-quattro partite top della stagione", quindi quelle a maggior rischio. "Ma stiamo comunque parlando di una partita di calcio, ci vogliono misura e calma".

Calì, comunque, confida nel comportamento corretto da parte dei tifosi comaschi: "Lo hanno dimostrato durante tutta la stagione, a parte forse la gara col Monza: si sono allineati alla filosofia della società e della città tenendo sempre un atteggiamo corretto".