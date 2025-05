Come si stanno preparando Inter e Napoli all'ultima giornata? La risposta arriva dalla Gazzetta dello Sport. "Non modificare le abitudini, l’ordine prestabilito e tranquillizzante. Il Napoli non seguirà tabelle speciali, non servono all’ultima curva della stagione. Dunque, lavoro a Castel Volturno, con rifinitura anche la mattina della partita e ritiro nel consueto albergo di Pozzuoli, fuori dalla città ma non distante dallo stadio Maradona. Per l’Inter c’è pure la coincidenza della trasferta più breve del campionato, considerando il quartier generale di Appiano Gentile, che si trova in provincia di Como. Dal centro sportivo nerazzurro allo stadio Sinigaglia la distanza è la metà di quella per arrivare a San Siro, vengono superati di poco i quindici chilometri. Come sempre per i ritiri dei match interni, l’Inter dormirà alla Pinetina e si allenerà sui suoi campi. In caso di scudetto anticipato (e perso) avrebbe giocato di giovedì, anche in solitaria, per avere a disposizione un giorno in più di riposo prima del Psg. Ma tutto sarà deciso dopodomani".