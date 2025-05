A rivolere Nico Paz al Real Madrid è Xabi Alonso, futuro allenatore delle merengues, per portarlo al Mondiale per club. Il Real ha una clausola rescissoria a salire da poter esercitare nei prossimi tre anni. Vale però per avere il giocatore dal 1° luglio successivo, tardi per la rassegna negli Stati Uniti, motivo per cui (come si legge da Tuttosport) da Madrid potrebbe arrivare un'offerta più sostanziosa.

Fabregas e il Como vorrebbero trattenerlo, così come Javier Zanetti ha provato a lavorare in chiave Inter sfruttando i buoni rapporti con il padre Pablo, secondo qualcuno addirittura provando a prendere il giocatore per gennaio. Da parte sua il ragazzo ha sempre manifestato l'intenzione di restare almeno un altro anno al Como, ma col Real che spinge la Serie A rischia di perdere il gioiellino argentino dopo una sola stagione.