Se anche il Napoli dovesse battere il Cagliari e vincere lo scudetto, Elia Caprile (passato in gennaio dai partenopei ai sardi) non potrà fregiarsi del titolo di campione d'Italia. Ha però giocato quattro partite quest'anno con la vecchia squadra (un pari e tre vittorie) e questo, si legge su Tuttosport, può fargli sentire quello Scudetto un po' suo.

Potrà essere riscattato dal Cagliari (è in prestito con opzione per i rossoblù) e sembra che così sarà. Per evitare strumentalizzazioni, Nicola potrebbe decidere di far giocare Sherri. In prestito dal Napoli c'è anche Gianluca Gaetano e ha un lungo trascorso al Napoli anche Luperto, prodotto delle giovanili partenopee.

Dall'altra parte, il presidente Tommaso Giulini ha un passato legato all'Inter di Moratti, in cui è stato membro del CdA dal 2005 al 2013, mentre Deiola e Pavoletti sono molto legati a Nicolò Barella, legatissimo alla sua ex squadra e che spera in un favore del Cagliari. Un regalo che sarebbe inaspettato.