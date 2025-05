In linea con il regolamento per il Mondiale per Club 2025 e le relative modifiche al regolamento sullo status e i trasferimenti dei giocatori, tutte le 20 Federazioni affiliate, le cui squadre parteciperanno al nuovo torneo della FIFA, hanno confermato l'apertura di una finestra di mercato extra, dal 1° al 10 giugno, al fine di consentire la partecipazione ai nuovi giocatori ingaggiati. La scadenza per consegnare la rosa definitiva è stata fissata al 10 giugno. Le associazioni affiliate interessate si trovano in: Argentina, Austria, Brasile, Egitto, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Portogallo, Arabia Saudita, Sudafrica, Spagna, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.

"Il Regolamento del torneo, approvato dal Consiglio FIFA nell'ottobre 2024, mira a risolvere gli aspetti tecnici e ad appianare il più possibile le differenze nei periodi di registrazione dei contratti e nei tempi della stagione nazionale tra i club partecipanti, garantendo al contempo flessibilità alle Federazioni affiliate interessate - si legge nella nota stampa ufficiale pubblicata da Zurigo -.

I club partecipanti potranno, inoltre, sostituire e aggiungere giocatori dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro un limite stabilito e nel rispetto di specifiche restrizioni, tra cui il fatto che in quel periodo sia aperta una finestra di mercato "standard" per il club. L'obiettivo è incoraggiare le squadre e i giocatori, i cui contratti sono in scadenza, a trovare una soluzione adeguata per facilitare la partecipazione dei giocatori. Ciò garantirà la presenza dei migliori giocatori, consentendo ai club di aggiungere nuovi giocatori anche durante il torneo".

Di seguito alcuni passaggi del regolamento:



È possibile aggiungere ulteriori giocatori alla lista finale dopo il 10 giugno 2025?

Nel periodo dal 27 giugno al 3 luglio 2025, i club possono sostituire i giocatori i cui contratti siano scaduti naturalmente durante la competizione. Durante tale periodo, i club possono anche aggiungere fino a due nuovi giocatori, che non saranno conteggiati nel raggiungimento del massimo di 35 giocatori nella lista finale. Il numero totale di giocatori sostituiti o aggiunti alla lista finale non può superare sei. I nuovi giocatori e i sostituti devono essere regolarmente tesserati per il proprio club in conformità con il RSTP e i regolamenti della propria Federazione affiliata. Pertanto, deve essere aperto un periodo di iscrizione per la Federazione affiliata del club in questione. Non è necessario che i nuovi giocatori e i sostituti siano stati precedentemente inclusi nella lista provvisoria dei giocatori del club. A scanso di equivoci, le sostituzioni dei portieri per infortunio o malattia non rientrano nel limite di sei sostituzioni consentite nel periodo dal 27 giugno al 3 luglio 2025.

Un giocatore può giocare per due club diversi durante la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025?

No, secondo il Regolamento della Competizione, un giocatore non può giocare partite per due club diversi durante la competizione.

È possibile apportare modifiche alla lista provvisoria dei giocatori? I nuovi giocatori registrati durante il periodo di registrazione supplementare eccezionale devono essere prima inclusi nella lista provvisoria dei giocatori prima di essere inclusi nella lista definitiva?

I club partecipanti possono apportare modifiche alla lista provvisoria fino alla presentazione della lista definitiva il 10 giugno 2025. In linea di principio, solo i giocatori inclusi nella lista provvisoria possono essere selezionati per la lista definitiva. Pertanto, i nuovi giocatori registrati durante il periodo di registrazione supplementare eccezionale devono essere inclusi anche nella lista provvisoria dei giocatori del rispettivo club partecipante prima di essere inclusi nella sua lista definitiva.

Quanti giocatori può includere ogni club partecipante nelle liste provvisorie e definitive dei giocatori?

Ogni club dovrà registrare una lista provvisoria di un minimo di 26 giocatori e un massimo di 50 (di cui almeno quattro portieri) e una lista definitiva di un minimo di 26 giocatori e un massimo di 35 (di cui almeno tre portieri). Solo i giocatori regolarmente tesserati presso un club partecipante potranno essere inclusi nelle liste del club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!