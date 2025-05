Vietare la trasferta ai tifosi del Cagliari per avere uno stadio completamente azzurro nell'ultima giornata di campionato. È l'ultima mossa che il presidente Aurelio De Laurentiis ha pensato per venerdì sera, quando il Maradona sembra già essere pronto a festeggiare lo scudetto del Napoli non ancora aritmetico. A svelarlo è Il Mattino.

"Il Napoli vorrebbe che il Viminale vietasse la trasferta ai tifosi del Cagliari (al momento c'è il via libera ai fidelizzati) tanto per i sardi è una partita che non mette in palio nulla mentre per gli azzurri c'è la storia" scrive il quotidiano, spiegando l'assurda motivazione. Il questore Agricola, sostenuto dal Ministero dell'Inter, fino a ieri sera aveva alzato un muro sulla proposta: in caso di divieto della trasferta al popolo rossoblu ci sarebbero altre 2.800 biglietti in più per i tifosi napoletani.

