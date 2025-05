"Il punto di forza del PSG? Ti direi tutta la squadra". Questo il primo pensiero espresso da Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ai microfoni di UEFA.TV a proposito degli avversari della finale di Champions League del prossimo 31 maggio: "Il Paris ha giocatori top a livello internazionale, non hanno bisogno di presentazioni o altro. Io credo che dovremmo concentrarci più su di noi che sulle loro forze o debolezze. Penso che abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti quando siamo in partita. Poi non è detto che vinciamo".

Frattesi torna poi sulla semifinale di ritorno contro il Barcellona, una delle partite più belle della storia della Champions decisa da un suo gol nei supplementari: "Diciamo che è stata una partita non adatta ai deboli di cuore. Il gol? Ho visto solo la rete che si è mossa, poi ho sentito il boato e avevamo capito che avevamo segnato. Stavo per sentirmi male dopo la rete... Casualmente mentre ci riscaldavamo la palla è finita addosso al famoso cancello giallo e lì ho pensato che se succede qualcosa di incredibile finisco là sopra. Da lì in poi, il blackout. Poi dopo la partita un giornalista mi ha chiesto: 'Ma perché sempre tu?'. Io ho detto che è il mio percorso, qualcuno mi ha detto che la mia qualità migliore sarà la mentalità. Mamma mi ha sempre detto che l'ossessione batte il talento".

Una spinta interiore che si è vista anche quando ha deciso l'andata dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Gol arrivato in un momento difficile: "Ero un po' giù perché mia nonna era venuta a mancare da poco, non me la sono goduta così tanto perché per me era la persona più importante della mia vita e non ho ben realizzato cosa fosse successo. Due situazioni un po' diverse, ma l'importante è che ci hanno permesso di andare a giocarci tutto a Monaco. Tra sogno e realtà ci passa il mare, probabilmente non l'ho ancora realizzato benissimo; magari lo farò quando atterreremo a Monaco e sentiremo la musichetta. Comunque è qualcosa di straordinario che ci meritiamo, ognuno di noi ha una storia differente che però pesa. Ci sono persone destinate a qualcosa di grande".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!