È Joao Vitinha il primo giocatore del Paris Saint-Germain a parlare nell'ambito del media day della finale di Champions League contro l'Inter. Il centrocampista portoghese debutta in zona mista spiegando in primo luogo che prima della sfida contro l'Inter, la squadra di Luis Enrique dovrà affrontare un'altra sfida. "Tutti hanno in mente questa finale, ma noi pensiamo prima di tutto alla finale di Coppa di Francia. Personalmente, è la prima volta che gioco allo Stade de France, quindi ci concentriamo prima su quella. Sarà una sorta di preparazione per la finale del 31. Questa finale di Champions League significa molto; sarà la partita più importante della mia carriera finora. Spero che ce ne siano ancora altre, ma non si sa mai. Ecco perché bisogna dare il massimo".

Ma questa sfida che emozioni causa? "Voi parlate di emozione, di pressione, io parlo di gioia, è davvero un momento incredibile, lavori tutta la stagione per arrivare a questo, per giocare la finale. Soprattutto, ci divertiremo e daremo il massimo". Di fronte, ci sarà una squadra esperta come l'Inter: "Non credo però che questo dia loro un vantaggio. Abbiamo una squadra giovane, ma siamo comunque arrivati ​​fin qui. Se la Champions League fosse sempre vinta dalla squadra più esperta, sapremmo chi ha vinto fin dall'inizio. Non credo che farà una grande differenza in questa partita, ma dovremo essere pronti. L'Inter è una grande squadra e sarà una partita difficile.