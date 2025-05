Novità da Appiano Gentile riportate da Sky Sport: lavoro parziale in gruppo quest'oggi per Davide Frattesi e Lautaro Martinez, che proveranno ad esserci venerdì contro il Como ma la loro candidatura almeno per la panchina sembra garantita. Lavoro a parte invece per Benjamin Pavard e Piotr Zielinski, leggermente affaticato. Entrambi saranno valutati domani.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!