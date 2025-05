Anche il Corsport conferma: Luis Henrique è sempre più vicino all'Inter. I nuovi contatti con il Marsiglia, infatti, hanno ulteriormente ridotto le distanze tra domanda ed offerta: da 5 milioni, ora siamo scesi attorno ai 2. L’Inter ha leggermente alzato le cifre messe sul tavolo, arrivando fino a 22 milioni più bonus. Il club nerazzurro vuole chiudere l'affare in tempi brevi per regalare l'esterno brasiliano a Inzaghi in vista del Mondiale per Club.

La situazione in viale della Liberazione è decisamente migliorata e quindi non saranno necessari sacrifici in uscita per finanziare il mercato in entrata. Detto questo, però, il CdS non esclude cessioni in caso di offerte interessanti. In particolare, attenzione alla situazione di Bisseck che ha estimatori in Premier League (West Ham su tutti).