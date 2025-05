Il Paris Saint-Germain si sta preparando per la finale di Champions League contro l'Inter, in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Nelle ultime ore i parigini hanno annunciato che trasmetteranno la partita anche allo stadio Parco dei Principi per permettere ai propri tifosi di seguire il match in un'atmosfera particolare.

In una parte del comunicato si legge che "il Paris Saint-Germain organizzerà una trasmissione eccezionale della partita al Parco dei Principi, in un'atmosfera degna di questa grande finale. Un evento unico, nel cuore del nostro stadio, per vivere l'emozione di migliaia di tifosi parigini. Il programma: trasmissione della finale su maxischermi, offerte di ristorazione accessibili a tutti e numerose attività all'interno dello stadio! Gli abbonati del Paris Saint-Germain beneficeranno di un accesso prioritario e di una tariffa agevolata sui biglietti per questo evento, disponibili a partire da 10 €. Successivamente, il Club aprirà le porte ai membri del programma fedeltà MyParis e, in seguito, al pubblico in generale, in base alla disponibilità".