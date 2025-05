Gianfranco Matteoli è uno dei tanti doppi ex della sfida tra Como e Inter, e ai microfoni del quotidiano La Provincia di Como presenta così il match che chiuderà il campionato delle due squadre: "Partita strana, su cui avrei detto delle cose fino a qualche giorno fa ma ora ne dico altre. L'Inter per me ha perso lo Scudetto domenica, ma giocherà alla morte perché nel calcio non si sa mai. Escludo che gli uomini di Simone Inzaghi pensino alla Champions League. Dall'altra parte il Como non mollerà di un centimetro, non è nelle sue corde".