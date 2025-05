Giornata di interviste per la finalista di Champions che si contrapporrà all'Inter nella partita delle partite del 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco. A presentarsi per primo ai microfoni di Sky Sport è l'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique che ha espresso parole al miele e di lode nei confronti della squadra di Simone Inzaghi che contenderà ai parigini il titolo: "Se sapevo che saremmo arrivati in finale di Champions? Saperlo al cento per cento no, però quando uno lavora come allenatore è normale che si porti avanti rispetto ad un possibile sviluppo della stagione rispetto agli impegni da affrontare. È importante. Non sai realmente poi cosa succederà e cosa realmente la squadra può ottenere e raggiungere ma sicuramente siamo migliorati molto rispetto all’anno scorso".

Quanto le fa piacere questa squadra stellare senza stelle?

"Per me ci sono molte stelle in questa squadra. Ed è questo il bello di questo gruppo: avere le stelle in funzione della squadra e non viceversa. Ed è una cosa molto diversa, ho molta fortuna di avere giocatori di alto livello, tante stelle a modo loro, con il lavoro e il rendimento. E in uno sport di squadra come il calcio, che è un gioco collettivo, per me questa è la cosa più importante e se a questo sommiamo il fatto che i problemi non dipendono da un solo giocatore perché i problemi non dipendono mai solo da uno, ma l’importante è che tutti lavorino da squadra".

Hai visto Inter-Barcellona? E tatticamente cosa significa affrontare una squadra con due punte come l’Inter?

"L’ho vista in diretta ma anche successivamente, l’ho vista pure da tifoso del Barcellona. Quello che hanno mostrato le due squadre in semifinale è stato quello di aver meritato entrambe di arrivare in finale. L’Inter è una squadra che gioca da tanti anni ad alto livello, con un allenatore e un gruppo di giocatori coesi che giocano diversamente da altre squadre: fanno pressing, difendono alti e bassi, hanno Thuram e Lautaro e hanno diverse varianti di gioco. È una squadra vera, è una squadra in cui tutti fanno il proprio lavoro in funzione del collettivo, con buone individualità ma molta umiltà e capacità di giocare la palla. Sanno fare molto bene ciò che fanno e credo che sarà una finale molto aperta e combattuta e molto bella da guardare per tutti i tifosi di Inter e PSG, ma anche del calcio in generale. Mi piace molto l’Inter, mette sempre tanti giocatori nella condizione di segnare, sarà un bello spettacolo".

