Il saliscendi di Yann Bisseck, secondo Tuttosport, ricorda da vicino quello di André Onana. Il difensore tedesco si è guadagnato la convocazione con la nazionale e ha una quotazione di mercato schizzata alle stelle, ma in queste ore è al centro dei riflettori soprattutto per il "mani" che ha portato al 2-2 della Lazio su rigore domenica scorsa.

Altri errori quest'anno: contro Kabasele a Udine, l'uscita tardiva su McTominay a Napoli, il colpo di testa all'indietro a Bologna. Per contro, una grande partita contro l'Arsenal, il recente gol in campionato col Cagliari. Oggi viene valutato 40 milioni, per lui ne sono stati spesi circa 7 due anni fa. Anche in questo ricorda Onana: preso a zero, rivenduto a 50 milioni.

Se il West Ham, che l'estate scorsa ci aveva già provato, o altre realtà dovessero presentarsi con moneta sonante, è probabile che in via della Liberazione assecondino il trasferimento.