A margine di un evento, il sindaco di Milano Beppe Sala ha fatto il punto della situazione sulla vendita ad Inter e Milan dell'area dello stadio San Siro dopo la chiusura della Conferenza dei Servizi:"Nel momento in cui avremo il progetto definitivo di Milan e Inter per il nuovo stadio e le aree circostanti a San Siro, ci sarà un passaggio in giunta a giugno per la dichiarazione di interesse pubblico, per poi completare tutta l’operazione e rogitare tra agosto e settembre. Il vincolo sul secondo anello a novembre? Pensavamo fosse anche un po’ prima per cui va bene cosi. Spero che sia la volta buona perché è un lavoro infinito".

Adesso i tecnici del Comune sono al lavoro per le questioni amministrative: "Bisogna capire come è strutturata sotto il profilo della proprietà finanziaria la società veicolo che acquisirà stadio e aree, che ovviamente deve essere un veicolo molto trasparente, questo è un prerequisito minimo. Però c’è un’altra cosa su cui stiamo lavorando con le società, perché si sta utilizzando la legge stadi che facilita questa operazione, ma la legge stadio dice che i benefici devono poi andare sui club, perché ha proprio questo senso, di rinforzare patrimonialmente le nostre società, quindi va analizzata per bene questa cosa. Non vedo criticità insormontabili, vedo un percorso di lavoro che in questo momento è più tecnico e quindi gestito soprattutto dalla direzione generale comunale". Sugli aspetti tecnici messi in evidenza dalle varie parti aggiunge: "Ci sono un po’ di punti che stiamo affrontando. Stiamo ragionando sul verde, sulle bonifiche, che non credo sia un problema enorme ma c’è da lavorarci. Poi c’è un vero tema che è spostare il più possibile lo stadio dalle case, che vuol dire rischiare di lavorare sul tunnel Patroclo, quindi è un tema che stiamo vedendo".