Sarà quindi Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, a dirigere l'ultima sfida di campionato dell'Inter impegnata venerdì in casa del Como. Sarà il terzo incontro stagionale coi nerazzurri, sempre arbitrati in trasferta: il 20 ottobre a Roma contro i giallorossi e il 16 marzo a Bergamo contro l'Atalanta, in entrambi i casi con successo della squadra di Simone Inzaghi.

Sono 29 i gettoni di Massa con l'Inter, che ha un bilancio di 19 vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte.