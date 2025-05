Nel proporre la sua Top 11 della 37esima giornata di Serie A, Fabio Caressa introduce il suo discorso parlando del pareggio di San Siro tra Inter e Lazio e dell'occasione persa dai nerazzurri: "Sarà un campionato a punteggio bassissimo per la testa e la coda e altissimo per chi lotta per l'Europa. Questo dà l'idea di un grande equilibrio anche se non necessariamente verso l'alto. Antonio Conte ha fatto qualcosa di straordinario, ma il Napoli nella seconda parte di stagione ha offerto più volte il fianco all'Inter che ha perso tantissime occasioni, l'ultima delle quali in questa giornata. Io ho una convinzione: che nella testa dei giocatori ci fosse il ritorno in finale di Champions come obiettivo. Questo perché dal punto di vista nazionale l'Inter era già appagata dalla conquista della seconda stella l'anno scorso".

Caressa aggiunge un altro punto: "I giocatori, soprattutto stranieri, specie in questa che è l'era dei social, hanno un ritorno di immagine con la Champions League che non è paragonabile al campionato italiano. Questa è la realtà: tranne che per la Premier, forse vale per tutti i campionati. Il ritorno della Champions è troppo più importante e questo influenza. Non so se contro la Lazio i giocatori dell'Inter mentalmente non siano riusciti a dare il 100% ma il sospetto c'è. Perché col pensiero di giocare la finale di Champions League tra dieci giorni il muscolo lo sforzi meno, non consciamente ma qualche remora psicologica c'è. Non è un caso che l'Inter abbia giocato la migliore gara di queste ultime settimane col Torino con le riserve che erano più libere mentalmente. Ovvio che ci sia il pensiero al Paris, ed è uno dei motivi per i quali la zampata è mancata: pareggiare due volte una sfida nella quale ti giochi il titolo è indice di una scarsa applicazione mentale in quel momento e anche di una certa mancanza di tranquillità. Non credo tanto alla fatica fisica, queste giornate sono influenzate dallo sforzo mentale che richiede la Champions. L'occasione perduta è clamorosa, pur con tutti i meriti del Napoli".