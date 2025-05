Lautaro Martinez non gioca in campionato da quasi un mese, l’ultima presenza risale al 27 aprile nella sconfitta casalinga contro la Roma mentre in assoluto non scende in campo dalla semifinale contro il Barcellona di due settimane fa. E allora - come spiega oggi il Corriere dello Sport - sarebbe importante mettere nelle gambe qualche minuto a Como prima della grande finale di Monaco. Ma nulla è ancora stato deciso e Inzaghi sceglierà solo in extremis sul da farsi.

L'argentino sta svolgendo lavoro sul campo, ma ancora personalizzato. Anche oggi dovrebbe proseguire così, per poi rivedersi finalmente in gruppo nella giornata di domani. "Adesso il Toro vuole presentarsi all'atto finale al top della forma e, se domani dovesse tornare pienamente a disposizione in gruppo, quella di Como può diventare l’occasione buona per staccare il tagliando giocando magari uno spezzone nel finale. In questo modo riuscirebbe a testare l’impatto in partita con il campo, gli scatti e i contrasti con gli avversari e soprattutto il suo immancabile istinto da bomber in area di rigore", si legge.