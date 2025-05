L'ex terzino del Napoli Faouzi Ghoulam, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha commentato l'ultima giornata di Serie A, che è ormai alle porte. Di seguito le sue parole raccolte da Tmw: "Il Napoli, in questo momento, sta attraversando un periodo difficile, anche a causa dell’assenza di giocatori chiave. Voglio però ringraziare l’Inter per la splendida stagione: arrivare a giocarsi lo scudetto all’ultima giornata è qualcosa di straordinario. La pressione c’è, certo, ma a Napoli i calciatori sono abituati a conviverci. Devono isolarsi, mettersi in una sorta di ‘bolla’ mentale, e poi lasciarsi trascinare dalla spinta del pubblico. Il Napoli farà di tutto per aiutarli a vincere".