Simone Inzaghi parla del percorso in Champions League in un breve estratto dell'intervista realizzata con Uefa.com. Grande soddisfazione, ovviamente, nelle parole del tecnico dell'Inter, che il 31 maggio si giocherà la finale contro il Paris Saint-Germain: "E' stata una lunga cavalcata per arrivare in finale, abbiamo fatto passo dopo passo, a tutti è rimasta impressa l'ultima doppia sfida col Barcellona ma se penso anche al Bayern è stato difficilissimo batterli perché è una grandissima squadra, organizzata, fisica. Il quarto di finale è stata come la semifinale, sono state quattro partite di intensità incredibile. Abbiamo fatto un grandissimo percorso in questi anni, due finali di Champions sono merito del lavoro e del sacrificio di tutti".

L'obiettivo, ovviamente, è prendersi la rivincita dopo la sconfitta di Istanbul di due anni fa: "Ci ricordiamo tutti bene quella finale. Giocammo alla pari contro una squadra fortissima come il Manchester City. Avremmo meritato probabilmente di giocarci i supplementari in quella gara, però poi è importante perché quella prestazione ci ha dato tanta consapevolezza nei nostri mezzi". Ora, la sfida col PSG, squadra decisamente più giovane per età media rispetto ai nerazzurri: "Non penso che essere una squadra un po' più vecchia sia un problema. Anzi ti aiuta tantissimo in determinati momenti di tante partite importanti. Ho un gruppo di grandi calciatori ma soprattutto di grandi uomini che riescono sempre a lavorare nel modo migliore e cercano di essere sempre lucidi. La vittoria sarebbe il coronamento di un grandissimo lavoro partito quattro anni fa. Sarà una finale importantissima, vogliamo regalare questa grande gioia ai nostri tifosi e ci proveremo con tutte le nostre forze".

