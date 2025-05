Luis Henrique è sempre più vicino al suo trasferimento all'Inter. Lo conferma oggi anche la Gazzetta dello Sport, che riferisce di un gap tra domanda e offerta ormai minimo: appena 3 milioni separano i nerazzurri dalle richieste del Marsiglia.

Marotta, infatti, si è spinto ad offrire fino a 22 milioni, mentre le pretese dei francesi sono scese a 25. C’è ancora da lavorare - spiega la rosea -, soprattutto per definire formula e modalità di pagamento dell’affare, ma il punto di incontro tra i due club non è lontano e da casa nerazzurra filtra logicamente ottimismo. Resta comunque difficile immaginare accelerate decisive prima della finale di Champions del 31 maggio con il Psg.

Ora tutta l'Inter è concentrata a chiudere una stagione che può diventare storica. Poi si chiuderà l'affare per l'esterno brasiliano che tanto piaceva anche a Bayern e non solo. "Se l’operazione andrà in porto, Inzaghi si ritroverà in rosa un jolly dal profilo interessante: con 9 gol e 10 assist in stagione, Luis Henrique è stato tra i protagonisti del Marsiglia appena tornato in Champions a due anni dall’ultima volta. In nerazzurro il brasiliano potrà proporsi come alternativa a Dumfries", si legge.