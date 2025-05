Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il comico Paolo Rossi, grande interista, parla della stagione vissuta dalla sua squadra del cuore.

Dove vedrà Como-Inter?

"Non la vedrò. Non in diretta, quantomeno. Il venerdì sono sul palco a provare (sabato sera va in onda su Rai 3 Un alieno in patria, con Peter Gomez e Manuela Moreno, ndr), ma avrò il telefono in tasca e in qualche modo mi aggiornerò. Se gioca l’Inter il telefono è sempre lì, anche quando recito Amleto".

Questa lotta scudetto non finisce mai. Domenica scorsa voi interisti avete avuto il campionato in mano fino al 90’, poi...

"Poi è tornato davanti il Napoli. Ormai è fatta".

Immagino sia lo stesso pensiero che si augura facciano al Psg per la finale di Monaco.

"Siamo di nuovo lì, per la seconda volta in tre anni, non abbiamo niente da perdere. L’Inter quest’anno mi ha fatto divertire, è rimasta in corsa per tutto e adesso si gioca scudetto e Coppa dei Campioni all’ultima partita. Meglio di così non si può".

Inzaghi vi ha abituato bene: dopo lo scudetto della seconda stella ci sono un bis ancora possibile e una Champions da provare a vincere.

"Bravo, bravissimo Simone. Io rimango sempre a disposizione per dargli qualche consiglio da attore per gestire meglio la voce. Sulla fonetica non posso aiutarlo, ma sulla voce sì".