Il Tottenham vince l'Europa League 2024/2025, battendo il Manchester United nella finale tutta inglese giocata al San Mames di Bilbao. Decide la sfida un autogol nel primo tempo di Shaw: la deviazione del difensore dei Red Devils trae in inganno anche l'ex Inter Onana.

Nella ripresa gli assalti del Manchester United sono vani. Da segnalare anche l'ingresso in campo nel finale di Zirkzee, ex Bologna accostato sul mercato all'Inter.

Il Tottenham torna a vincere un trofeo dopo 17 anni, e si aggiudica così la partecipazione alla prossima Champions League, ma anche per il pass per la Supercoppa Europea. Gli Spurs affronteranno la vincente di Psg-Inter, finalissima di Champions League in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera.