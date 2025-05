Panoramica di mercato in casa Inter proposta oggi dal Corriere dello Sport. La stagione attuale sta vivendo il momento clou per i nerazzurri, tra scudetto e Champions League, ma è chiaro che la programmazione della prossima è già partita da tempo, soprattutto a livello di acquisti e cessioni. L'idea di Oaktree ormai è chiara a tutti: investire su profili di prospettiva che possano creare valore dentro al club. E allora, seppure non sarà un paletto tassativo, difficilmente nel mirino nerazzurro finiranno giocatori nati prima del 2000.

Il quotidiano romano stila una lista di nomi, a partire da quelli che dovrebbero rimpolpare un attacco che perderà certamente Correa e Arnautovic, in scadenza. E anche su Taremi verranno fatte riflessioni. Di conseguenza, i nuovi arrivi nel settore offensivo saranno almeno due: il preferito è Zirkzee, mentre per il quarto posto è Bonny del Parma ad aver raccolto i maggiori apprezzamenti.

Sembra destinato a sfumare il sogno Nico Paz, con il Real Madrid voglioso di riportarlo alla base. Dopo Sucic, il prossimo arrivo ad essere definito dovrebbe essere quello di Luis Henrique. Poi attenzione a un ritorno di fiamma per Leoni del Parma, che piace da tempo a Marotta e Ausilio. Sempre per la difesa, il CdS fa anche i nomi di De Winter, Lucumi e Beukema. A centrocampo, invece, la necessità è un nuovo vice Calhanoglu visto che Asllani non resterà. Continua a piacere Ricci, che però costa ed è corteggiato pure dal Milan. Attenzione quindi anche al genoano Frendrup, sfruttando le qualità di Zielinski per dirigere il gioco in mezzo al campo.