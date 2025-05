Il Corriere della Sera propone oggi un focus sulle strutture del Paris Saint-Germain, avversario dell'Inter in finale di Champions League. Il Campus di Poissy è nato da appena due anni, un centro immenso e iper-moderno a mezz’ora d’auto da Parigi, costato 300 milioni di euro, dentro il quale Luis Enrique dorme e dove ha cominciato a lavorare nel 2023 cambiando completamente la mentalità della squadra in un'estate nella quale già si parlava del futuro addio di Mbappé.

Così la fragile équipe delle star è diventata un collettivo disciplinato, concentrato, sicuro dei propri mezzi. Attraverso il lavoro impostato in un centro con 16 campi di calcio, 150mila metri quadrati per 180 atleti professionisti e giovani tra i 13 e 19 anni, tre classi di scuola media e nove di superiori, 250 dipendenti. Di suo il tecnico ha fatto aggiungere una piattaforma per controllare dall’alto gli schemi studiati, altoparlanti per simulare il boato dei tifosi e abituarsi a comunicare comunque con i giocatori, e schermi giganti per rivedere in diretta le azioni appena provate.