Intervenuto a Radio 1 in occasione del 68esimo compleanno, il presidente del Torino, Urbano Cairo ha parlato della situazione che riguarda la piazza granata, spaccata dopo la stagione vissuta: "Ho ricevuto un sacco di auguri...(ride, ndr). Tanti me li fanno, alcuni no. Dispiace perché metto tanta passione, però succede. Probabilmente perché abbiamo avuto una campagna acquisti con una cessione che non è piaciuta, poi si è innescata tutto...Ma a gennaio abbiamo fatto acquisti importanti, come Casadei" ha detto tornando sull'acquisto dell'ex Inter, passato poi al Chelsea.

Sul mercato:

"Il tifoso del Toro che ricorsa un grande passato, vorrebbe risultati migliori. Poi non si ricorda che prima di me non era così, ma va bene... Ricci? Non parliamo di mercato. Nel prossimo calciomercato, uno o due giocatori andranno venduti. Tutti li vendono, anche l'Inter o l'Atalanta o il Bologna, ciò che conta è avere uno scouting di livello per rimpiazzare chi vendi".

Sulla lotta Scudetto:

"Non faccio il tifo, tifo Toro e basta. Vediamo come va, è un campionato competitivo fino all'ultimo".