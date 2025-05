Durante la seduta d'allenamento andata in scena oggi al Campus del PSG, a Possy, Luis Enrique si è sistemato su una specie di piattaforma per osservare meglio il lavoro dei suoi giocatori, a tre giorni dalla finale di Coppa di Francia contro il Reims. Un metodo non nuovo utilizzato dall'allenatore spagnolo, che al suo arrivo nel club nell'estate del 2023 ha richiesto l'installazione di questa gru per poter monitorare l'aspetto tattico delle sedute.

"Mi piace guardare la parte tattica dell'allenamento da una posizione più alta, così posso vedere tutti i giocatori dall'altra parte del campo e poter dare indicazioni se devo apportare modifiche - aveva spiegato l'ex Barcellona alla tv del club nell'agosto 2023 - Prima avevo una specie di impalcatura. Qui, il club ha installato per noi una specie di meraviglioso piccolo ascensore, che sale fino a 5 o 6 metri di altezza. Cambia completamente la visuale e mi permette di rivolgermi ai giocatori al momento giusto. Non ho bisogno di aspettare il video". Lo riporta Le Parisien.