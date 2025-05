Reattiva e pronta al botta e risposta che riesce e come, la Lazio esce da San Siro con 2-2 finale e un punto che fa ancora sperare per la conquista dell'Europa. A fine partita, il laziale Mario Gila ha così parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Qua ci portiamo un risultato amaro, la squadra ha fatto una gara di personalità, completa sia offensivamente che difensivamente. Abbiamo saputo gestire le situazioni contro una squadra fortissima. Stanno lottando per lo scudetto, era difficile, sono contento di tutti. Pedro ci dà due gol pazzeschi, ci portiamo un risultato amaro a casa ma siamo contenti per la prestazione".

Sulla partita:

"Una partita come oggi, se facciamo una partita come quella di oggi abbiamo la possibilità di vincere in casa. Dobbiamo avere questa grinta e voglia di sacrificarci nella partita. abbiamo sofferto molto ma abbia saputo gestire la situazione, abbiamo sfruttato alcune occasioni, potevamo fare qualche gol in più".