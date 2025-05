I 32 club partecipanti al Mondiale per Club 2025 non sono obbligati a cedere i propri giocatori tesserati alle rappresentative nazionali impegnate in competizioni ufficiali nello stesso periodo. Lo chiarisce la FIFA, all'interno del documento in cui vengono messe per iscritto le questioni normative generali sul torneo che andrà in scena in estate negli Stati Uniti. Tuttavia - precisano da Zurigo - l'obbligo dei club partecipanti di cedere i propri giocatori tesserati per la finestra di mercato internazionale dal 2 al 10 giugno 2025 rimane invariato.

Questo è un passaggio che interessa direttamente anche l'Inter, visto che - da regolamento - potrà decidere di non 'prestare' Francesco Pio Esposito alla Nazionale italiana Under 21 per l'Europeo di categoria. Da capire, poi, l'effettiva scelta della società milanese che ovviamente sarà in contatto con la FIGC.

"Sono due competizioni importantissime, sarà un onore fare parte o dell'una o dell'altra. Se poi andrò in ritiro con l'Inter, cercherò di sfruttarlo al meglio per far vedere tutte le mie potenzialità", aveva dichiarato a Sportmediaset l'attaccante classe 2002 a proposito della doppia possibilità.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!