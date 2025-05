Anche Frattesi, come Lautaro, ieri ha lavorato ancora a parte e dovrebbe continuare così anche oggi, per poi puntare al rientro in gruppo domani esattamente come il suo capitano. Lo conferma anche il Corriere dello Sport. L'ex Sassuolo, che ha sofferto per un problema alla parete addominale, certamente sarà convocato per il Como.

Poi c'è Pavard, già in panchina con la Lazio. Il francese è fuori dal 27 aprile, quando si fece male alla caviglia contro la Roma, e ci sono margini perché possa partire titolare nella sfida di venerdì sera al Sinigaglia. Uno dei candidati a riposare è Bastoni, sempre in campo dall’inizio con Barcellona, Torino e Lazio mettendo insieme ben 289’.